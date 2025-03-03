بدء توافد القادة العرب لحضور القمة الطارئة في القاهرة

الوكيل الإخباري- بدأ اليوم الاثنين، توافد عدد من قادة الدول العربية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لحضور القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر لبحث الأوضاع الجارية في غزة.

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ووصل عدد من القادة في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة التي تأتي لبلورة موقف عربي موحد، والتأكيد على الموقف العربي برفض تهجير الشعب الفلسطيني.