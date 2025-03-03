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بدء توافد القادة العرب لحضور القمة الطارئة في القاهرة

القمة العربية الطارئة
القمة العربية الطارئة
الإثنين، 03-03-2025 09:09 م

الوكيل الإخباري-    بدأ اليوم الاثنين، توافد عدد من قادة الدول العربية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لحضور القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر لبحث الأوضاع الجارية في غزة.

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ووصل عدد من القادة في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة التي تأتي لبلورة موقف عربي موحد، والتأكيد على الموقف العربي برفض تهجير الشعب الفلسطيني.


كما تأتي وسط تنديد عربي ودولي بشأن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 
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