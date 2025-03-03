بدء توافد القادة العرب لحضور القمة الطارئة في القاهرة

ووصل عدد من القادة في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة التي تأتي لبلورة موقف عربي موحد، والتأكيد على الموقف العربي برفض تهجير الشعب الفلسطيني.
كما تأتي وسط تنديد عربي ودولي بشأن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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