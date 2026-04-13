الإثنين 2026-04-13 06:35 م

بدء حصار موانئ إيران

علما ايران والولايات المتحدة
الإثنين، 13-04-2026 05:09 م
الوكيل الإخباري-   دخل الآن قرار الحصار الأميركي لموانئ إيران حيز التنفيذ.


وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت أنها ستنفذ حصارا على موانئ إيران بدءا من 13 أبريل/نيسان الساعة 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي. 

وأشارت إلى أن الحصار لن يعيق حركة السفن المتجهة للموانئ غير الإيرانية، مضيفة أن الحصار يشمل كل الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عمان.
 
 


