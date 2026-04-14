بدون التطرق لتفاصيل .. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، إن حكومتها "قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل، بالنظر إلى الوضع الراهن".





وأضافت ميلوني أن القرار جاء "في ضوء الظروف الحالية"، وذلك خلال حديثها للصحفيين أثناء زيارة إلى معرض في مدينة فيرونا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



ولم تقدّم ميلوني تفاصيل إضافية بشأن طبيعة القرار أو مدته.



الأسبوع الماضي، استدعت الحكومة الإيطالية السفير الإسرائيلي بعدما أعلنت أن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية على قافلة جنود إيطاليين تابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ما ألحق أضرارا بآلية واحدة على الأقل، من دون وقوع إصابات.



كما استدعت إسرائيل السفير الإيطالي الاثنين، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية أنطونيو تاياني الذي ندّد خلال زيارة إلى بيروت بـ "هجمات غير مقبولة" شنتها إسرائيل على المدنيين في لبنان، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي إيطالي.



وزار تاياني الوزير البارز في حكومة جورجيا ميلوني، بيروت الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ووزير الخارجية يوسف رجّي.



وكتب تاياني على منصة "إكس" أنه زار لبنان "للتعبير عن تضامن إيطاليا عقب الهجمات الإسرائيلية غير المقبولة على المدنيين"، ودعا إلى حوار بين لبنان وإسرائيل، وإلى "وقف إطلاق نار ضروري ودائم"، مضيفا "يجب تجنب تكرار تصعيد مشابه لما حدث في غزة بأي ثمن".







