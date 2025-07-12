السبت 2025-07-12 04:05 م
 

برلمانيون بريطانيون يضغطون على الحكومة للاعتراف بسيادة فلسطين

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة الغارديان، بأن 60 نائبا من حزب العمال البريطاني بعثوا برسالة موقعة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يطالبون فيها بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة إن الرسالة موقعة من 60 عضوا من حزب العمال في المملكة المتحدة، مما يعكس وجود تيار قوي داخل الحزب يدفع نحو تغيير السياسة البريطانية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحث النواب الحكومة البريطانية على الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة ذات سيادة دون تأخير، مؤكدين أن هذا الاعتراف سيدعم جهود السلام ويتماشى مع القانون الدولي.

وجاء هذا الطلب في ظل تصاعد التوترات والعنف في المنطقة، وتزايد الضغوط الدولية على الحكومات الغربية لاتخاذ موقف أوضح بشأن دولة فلسطين.

حتى الآن، حافظت الحكومة البريطانية على موقف حذر، داعمة حل الدولتين لكنها لم تعترف رسميا بفلسطين.

يأتي ذلك، فيما أعلن دبلوماسيون أن مؤتمر الأمم المتحدة الذي ترعاه فرنسا والسعودية للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين تأجل إلى يومي 28 و29 يوليو.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 17 إلى 21 يونيو في نيويورك برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، إلا أنه أجل على خلفية التصعيد الذي شهدته المنطقة في يونيو، وخاصة فيما يتصل بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجاهدي القسام

فلسطين القسام تعلن تنفيذ عمليات ضد آليات عسكرية شرق حي الزيتون في غزة

جانب من التوقيع

أخبار محلية "الدراسات المصرفية" يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التكنولوجيا المالية

الجهاز يمكن تزويده بكاميرات مصغرة

تكنولوجيا اختراق مذهل في عالم التجسس: نحلة تحمل كاميرا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية

زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025

أخبار الشركات زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025

جواز سفر أردني

أخبار محلية الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو

شارع الحمام في السلط - أرشيفية

أخبار محلية إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام

جانب من الورشة

أخبار محلية الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة