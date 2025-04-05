برلماني أوروبي يشير إلى ظهور نظام عالمي جديد بسبب ترامب

وأضاف البرلماني، في مقابلة مع مجموعة فونكي الإعلامية: "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكك في المفاهيم الأساسية بلا سبب بتاتا. وأخشى أيضا أن أمريكا القديمة لن تعود أبدا. نحن نعيش في نظام عالمي جديد. ينظر ترامب إلينا (في أوروبا) باعتبارنا أعداء - وهذا بالضبط ما تم استعراضه من خلال سياسته الجمركية".
ووصف ويبر اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بأنه "يوم أسود" و"خطأ فادح" من جانب الرئيس ترامب.
وأشار البرلماني إلى أن الاتحاد الأوروبي "لن يسمح لترامب بأن يتحكم به" لأنه يعتبر ندا اقتصاديا مساويا للولايات المتحدة.
ودعا ويبر الاتحاد الأوروبي إلى أخذ زمام المبادرة وإبرام "اتفاقيات مناهضة لترامب" بشأن التجارة مع الدول الأخرى.
-
أخبار متعلقة
-
نائب الرئيس التركي: رسوم ترامب الجمركية مفيدة نسبيا لتركيا
-
سوريا.. ضبط 30 مدنيا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية
-
اشتباكات بأم درمان وعمليات تمشيط للجيش السوداني بالخرطوم
-
مصر.. إحصائية سكانية تكشف عن زيادة كبيرة في 5 أشهر
-
بحث استكمال تنفيذ القرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان
-
تقرير: أكثر من 500 شخص قتلوا بألغام أرضية في أفغانستان
-
ألمانيا.. أنظمة الطاقة الشمسية تتجاوز حاجز الخمسة ملايين
-
البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود وتوحيد الرؤى خدمة للقضايا العربية