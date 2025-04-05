برلماني أوروبي يشير إلى ظهور نظام عالمي جديد بسبب ترامب

الوكيل الإخباري- قال مانفريد ويبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، إن النظام العالمي الجديد نشأ على خلفية تغيير جذري في السياسة الخارجية الأمريكية.



وأضاف البرلماني، في مقابلة مع مجموعة فونكي الإعلامية: "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكك في المفاهيم الأساسية بلا سبب بتاتا. وأخشى أيضا أن أمريكا القديمة لن تعود أبدا. نحن نعيش في نظام عالمي جديد. ينظر ترامب إلينا (في أوروبا) باعتبارنا أعداء - وهذا بالضبط ما تم استعراضه من خلال سياسته الجمركية".



ووصف ويبر اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بأنه "يوم أسود" و"خطأ فادح" من جانب الرئيس ترامب.

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وأشار البرلماني إلى أن الاتحاد الأوروبي "لن يسمح لترامب بأن يتحكم به" لأنه يعتبر ندا اقتصاديا مساويا للولايات المتحدة.



ودعا ويبر الاتحاد الأوروبي إلى أخذ زمام المبادرة وإبرام "اتفاقيات مناهضة لترامب" بشأن التجارة مع الدول الأخرى.

وقال: "تؤدي تصرفات ترامب إلى إبعاد العالم كله عن واشنطن. الجميع يبحث عن شركاء جدد. يستطيع الاتحاد الأوروبي التحول إلى منارة للتجارة العادلة القائمة على القواعد. ومن الممكن أيضا أن تزداد قوة اليورو كعملة عالمية. ولكن يتعين على أوروبا الآن أن تفعل ما هو متوقع منها. ويجب علينا أن نبرم اتفاقية مع ميركوسور، أي مع أمريكا الجنوبية، وأن نتوصل إلى توقيع اتفاقية تجارية مع الهند. هذه الاتفاقيات التجارية الجديدة هي الاتفاقيات المناهضة لترامب".