برلماني روسي: زيلينسكي في حالة صدمة وخوف بعد تنصيب ترامب

الوكيل الإخباري- صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، بأن فلاديمير زيلينسكي في حالة صدمة وخوف بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال سلوتسكي: "يحاول زيلينسكي التلاعب بأوروبا، وهو في حالة صدمة وخوف على ما يبدو من تغيير الإدارة في الولايات المتحدة والقرارات الأولى التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية الخارجية بما في ذلك لكييف لمدة 90 يوما".