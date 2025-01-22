برلماني روسي: زيلينسكي في حالة صدمة وخوف بعد تنصيب ترامب

وتابع: "كعلامة على حسن النية، سحبت روسيا قواتها من محوري كييف وتشرنيغوف. كنا مستعدين لإنهاء العمليات العسكرية، وكان الجانب الأوكراني مستعدا لهذه الخطوة".
وأضاف: "الآن يحاول زيلينسكي غير الشرعي قلب الصورة رأسا على عقب وتزوير التاريخ".
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