الوكيل الإخباري- قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما أليكسي تشيبا، في مقابلة مع موقع Lenta.ru، إنه من المحتمل أن تبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في العام المقبل.



وأضاف البرلماني: "من المستبعد أن تبدأ عملية المفاوضات قبل نهاية العام الجاري. هناك احتمال أن تنطلق في الربيع المقبل. المشكلة تكمن في أن الطرف الآخر قام باتخاذ كل الخطوات لمنع حدوث المفاوضات. أعني اقتحام مقاطعة كورسك وغيرها من الأحداث المماثلة".



وشدد تشيبا على أن فلاديمير زيلينسكي نفسه، لا يؤمن بما يسمى "بخطة النصر".

اضافة اعلان



وأشار البرلماني الروسي إلى أنه كان من الممكن أن تنتهي المواجهة منذ فترة طويلة، لكن الدول الغربية منعت ذلك.



يوم أمس الجمعة قال زيلينسكي إن الصراع الأوكراني يجب أن ينتهي في عام 2024.



في يونيو الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف والغرب.