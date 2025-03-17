 
الإثنين 2025-03-17 12:25 م
 




            

        








    

        

        

            برلين تتعهد بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ا
            
                

                    أرشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        11:05 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربورك أن برلين تعهدت بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا.

وقالت بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة"، متعهدة بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا.
اضافة اعلان

وشددت على أن إعادة إعمار البلاد سلميا "مهمة جسيمة"، مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم "للأمم المتحدة ومنظمات مختارة 300 مليون يورو إضافية لهذه العملية السلمية ولصالح الشعب السوري وشعوب المنطقة".

ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، ستقدم وزارة الخارجية 168 مليون يورو من إجمالي المبلغ، و133 مليون يورو من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
 
 وسيستفيد الشعب السوري من أكثر من نصف هذه الأموال، مع تخصيص أموال إضافية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
 
RT









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ا
                            
                    
                    

                        
                            خاص بالوكيل
                        
                        
                            عاجل توضيح حول أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                خنمخم
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            هل غسل الأرز قبل الطهي مفيد أم ضار؟
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ا
                            
                    
                    

                        
                            شؤون برلمانية
                        
                        
                            بدء تطبيق العمل بـ"الطيران المدني" بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                لاجئين سوريين في تركيا خلال عودتهم إلى سوريا
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            منذ خلع الأسد .. عودة 873 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من تركيا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                عن
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            العرقسوس في السحور: هل هو مفيد أم مضر؟
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                لاغلات
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            أفضل من الماء: مشروب يحافظ على ترطيب جسمك خلال الصيام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ل
                            
                    
                    

                        
                            اقتصاد محلي
                        
                        
                            الذهب يواصل بريقه في الأردن.. كم بلغت الأسعار الاثنين؟
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزير الدفاع الكولومبي المعيّن حديثًا بيدرو سانشيز
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            كولومبيا تحذّر الولايات المتحدة من تداعيات تقليص الدعم العسكري
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة