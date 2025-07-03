برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 22 شركة صغيرة ومتوسطة

وأكدت نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ماجدة العساف، أن "هذا البرنامج لم يكن مجرد سلسلة من التدريبات أو الجلسات، بل منصة حقيقية أتاحت للشركات الصغيرة والمتوسطة التفاعل مع الخبراء، ومراجعة استراتيجياتها، وبناء مسارات جديدة نحو النمو، والتوسع، وتعزيز الأثر".
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