برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 22 شركة صغيرة ومتوسطة

الوكيل الإخباري- اختتمت المرحلة الثانية من مشروع "تسريع النمو الأخضر وفرص العمل" في الأردن، بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من برنامج الشراكة العربية الدنماركية، الذي استهدف تعزيز نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل اكثر استدامة، ودعم تحولها نحو ممارسات صديقة للبيئة وتحفيز نموها وخلق فرص عمل مستدامة.

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