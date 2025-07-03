برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 22 شركة صغيرة ومتوسطة

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الأمم المتحدة
 
الخميس، 03-07-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت المرحلة الثانية من مشروع "تسريع النمو الأخضر وفرص العمل" في الأردن، بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من برنامج الشراكة العربية الدنماركية، الذي استهدف تعزيز نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل اكثر استدامة، ودعم تحولها نحو ممارسات صديقة للبيئة وتحفيز نموها وخلق فرص عمل مستدامة.

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وأكدت نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ماجدة العساف، أن "هذا البرنامج لم يكن مجرد سلسلة من التدريبات أو الجلسات، بل منصة حقيقية أتاحت للشركات الصغيرة والمتوسطة التفاعل مع الخبراء، ومراجعة استراتيجياتها، وبناء مسارات جديدة نحو النمو، والتوسع، وتعزيز الأثر".

 
 
gnews

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