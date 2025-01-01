بريطانيا: ارتفاع أسعار الطاقة مع بداية العام الجديد

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحذيرات من طقس قارس، مع توقعات بثلوج وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
وأضافت الصحيفة، بأنه من المتوقع أن تتفاقم الضغوط المالية على الأسر، خاصةً خلال الأشهر الباردة، حيث يعاني أكثر من 8 ملايين شخص من تدفئة منازل باردة ورطبة، وسط تصاعد الديون المتراكمة لشركات الطاقة.
وتشير التقديرات إلى أن الفواتير، قد ترتفع مجدداً في نيسان المقبل إلى متوسط 1,785 جنيه إسترليني سنوياً.
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