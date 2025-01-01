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بريطانيا: ارتفاع أسعار الطاقة مع بداية العام الجديد

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-  تواجه ملايين الأسر في بريطانيا ارتفاعاً في فواتير الطاقة اعتباراً من العام الجديد، بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية زيادة سقف الأسعار بنسبة 1.2 بالمئة، ليصل متوسط الفاتورة السنوية إلى 1,738 جنيهاً إسترلينياً.

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وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحذيرات من طقس قارس، مع توقعات بثلوج وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.


وأضافت الصحيفة، بأنه من المتوقع أن تتفاقم الضغوط المالية على الأسر، خاصةً خلال الأشهر الباردة، حيث يعاني أكثر من 8 ملايين شخص من تدفئة منازل باردة ورطبة، وسط تصاعد الديون المتراكمة لشركات الطاقة.


وتشير التقديرات إلى أن الفواتير، قد ترتفع مجدداً في نيسان المقبل إلى متوسط 1,785 جنيه إسترليني سنوياً.

 
gnews

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