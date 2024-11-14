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بريطانيا تدين تصريحات سموتريتش بشأن الضفة الغربية

بتسلئيل سموتريتش
سموتريتش
الخميس، 14-11-2024 05:45 م

الوكيل الإخباري-    دانت الحكومة البريطانية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المتعلقة بضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر "أدين تصريحات الوزير سموتريتش التي تقترح ضم أراضي في الضفة الغربية".

 
gnews

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