بريطانيا تدين تصريحات سموتريتش بشأن الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- دانت الحكومة البريطانية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المتعلقة بضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة.

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