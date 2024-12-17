 
الثلاثاء 2024-12-17 01:00 ص
 

بريطانيا ترسل وفدا رسميا إلى دمشق للقاء السلطات الجديدة

رئيس الوزراء الانتقالي السوري الجديد محمد البشير
رئيس الوزراء الانتقالي السوري الجديد محمد البشير
الثلاثاء، 17-12-2024 12:30 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.اضافة اعلان


وقال لامي في مؤتمر صحفي في لندن: "أستطيع أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا يضم مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى إلى دمشق؛ للاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة الجديدة".
 
gnews

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