الجمعة 2025-03-28 08:00 م
 

بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة جنوب السودان فورا

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 06:01 م
الوكيل الإخباري-  دعت الحكومة البريطانية رعاياها، الجمعة، إلى مغادرة جنوب السودان فورا وسط مخاوف من تجدد الصراع.اضافة اعلان


وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على منصة (إكس) اليوم الجمعة "رسالتي إلى المواطنين البريطانيين في جنوب السودان واضحة. إذا كنتم تعتقدون أن الوضع الأمني يسمح بذلك، غادروا فورا".

ودعا لامي قادة جنوب السودان إلى بذل جهود حثيثة لخفض التوتر وتجنب تصعيد العنف في البلاد، مؤكداً أن "الانزلاق إلى دوامة العنف والصراع لا يصب في مصلحة أي طرف".
 
gnews

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