بريطانيا تعلن حزمة مساعدات لغزة بـ17 مليون جنيه إسترليني

وأشارت إلى أن بلادها وزعت بواسطة الشركاء المحليين في المنطقة أكثر من 200 ألف طرد غذائي في 130 نقطة بالقطاع.
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