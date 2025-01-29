 
الأربعاء 2025-01-29 04:10 ص
 

بريطانيا تعلن حزمة مساعدات لغزة بـ17 مليون جنيه إسترليني

غزة
غزة
الأربعاء، 29-01-2025 02:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية أناليز دودز، عن حزمة مساعدات من بلادها لقطاع غزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني بهدف دعم الخدمات الأساسية والقطاع الصحي.اضافة اعلان


وأشارت إلى أن بلادها وزعت بواسطة الشركاء المحليين في المنطقة أكثر من 200 ألف طرد غذائي في 130 نقطة بالقطاع.
 
gnews

أحدث الأخبار

أونروا

فلسطين المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترفض تهجير الفلسطينيين وغلق الأونروا

غزة

عربي ودولي بريطانيا تعلن حزمة مساعدات لغزة بـ17 مليون جنيه إسترليني

ارشيفية

فلسطين جيش الاحتلال يقتل مستوطنا يعمل لصالحه "بالخطأ" وسط غزة

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه حول مشاريع قوانين

ارشيفية

عربي ودولي انفجار في سفينة حاويات في البحر الأحمر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي رئيس الوزراء الإسرائيلي: ترامب وجه لي دعوة لزيارة البيت الأبيض

مجلس الامن

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش تداعيات قوانين إسرائيل على خدمات "الأونروا"

المجلس النرويجي

عربي ودولي المجلس النرويجي للاجئين: الأونروا لا يمكن استبدالها



 




الأكثر مشاهدة