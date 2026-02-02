الإثنين 2026-02-02 10:15 م

بريطانيا تفرض عقوبات على 10 إيرانيين

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران
ايران
 
الإثنين، 02-02-2026 08:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بريطانيا الاثنين، فرض عقوبات على 10 أفراد إيرانيين، من بينهم وزير الداخلية وقادة في الشرطة، على خلفية دورهم في ما وصفته بـ"أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قوات إنفاذ القانون في إيران (فراجا) ستُدرج في قائمة العقوبات إلى جانب الأشخاص العشرة، ومن بينهم عنصران من الحرس الثوري الإيراني.

 
 


