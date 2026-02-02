بريطانيا تفرض عقوبات على 10 إيرانيين

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قوات إنفاذ القانون في إيران (فراجا) ستُدرج في قائمة العقوبات إلى جانب الأشخاص العشرة، ومن بينهم عنصران من الحرس الثوري الإيراني.
