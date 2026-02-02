بريطانيا تفرض عقوبات على 10 إيرانيين

الوكيل الإخباري- أعلنت بريطانيا الاثنين، فرض عقوبات على 10 أفراد إيرانيين، من بينهم وزير الداخلية وقادة في الشرطة، على خلفية دورهم في ما وصفته بـ"أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين".

