الجمعة 2025-07-18 06:11 م
 

بريطانيا على موعد مع برق وبَرَد وعواصف رعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع

بريطانيا على موعد مع برق وبَرَد وعواصف رعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع
بريطانيا على موعد مع برق وبَرَد وعواصف رعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع
 
الجمعة، 18-07-2025 06:05 م
الوكيل الإخباري-   أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرًا أصفر من العواصف الرعدية، يشمل مناطق واسعة من المملكة المتحدة، من بينها العاصمة لندن، ومنطقة ميدلاندز، وشمال شرق وغرب إنجلترا، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم الجمعة وحتى يوم غد السبت.اضافة اعلان


وتوقّع مكتب الأرصاد هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 20 و30 ملم خلال أقل من ساعة، وقد تصل إلى 90 ملم خلال ثلاث ساعات في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تعطل حركة النقل ووقوع فيضانات مفاجئة.

ويشمل التحذير أيضًا مناطق سيري، وساسكس، وغرب كِنت، حيث يُحتمل أن تتسبب غزارة الأمطار في فيضانات سطحية، وانقطاعات كهربائية، وبرق كثيف، وتساقط البَرَد.

بترا
 
 
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