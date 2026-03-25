بريطانيا و7 دول تؤكد رفضها لضم أراض فلسطينية

الأربعاء، 25-03-2026 11:15 م

الوكيل الإخباري-   أكدت المملكة المتحدة، إلى جانب كلٍ من البحرين والدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا وباكستان والصومال، تجديد معارضتها الشديدة لأي خطوات تهدف إلى ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على حسابها في منصة "إكس"، أن هذه الدول أكدت في بيان أن مثل هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

 
 


بريطانيا و7 دول تؤكد رفضها لضم أراض فلسطينية

