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بزشكيان: أولويتنا هو الأمن القومي ولن نتراجع أمام أي تهديد

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أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 04:15 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن أولوية إيران هي أمنها القومي، وأن بلاده ستدافع عن حقوق الأمة ولن تتراجع أمام أي تهديد.

وقال بزشكيان يوم الاثنين: "أولويتنا هي الأمن القومي وسلامة شعبنا وسندافع عن حقوق الأمة بكل حزم ولن نتراجع أمام أي تهديد".

وأضاف: "لم نتخل عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات وبالوحدة والعقلانية ستجتاز إيران هذا الاختبار بنجاح".

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وأكد: "الدبلوماسية والدفاع هما جناحا القوة الوطنية".

 
 


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