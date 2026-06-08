بزشكيان: أولويتنا هو الأمن القومي ولن نتراجع أمام أي تهديد

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن أولوية إيران هي أمنها القومي، وأن بلاده ستدافع عن حقوق الأمة ولن تتراجع أمام أي تهديد.



وقال بزشكيان يوم الاثنين: "أولويتنا هي الأمن القومي وسلامة شعبنا وسندافع عن حقوق الأمة بكل حزم ولن نتراجع أمام أي تهديد".



وأضاف: "لم نتخل عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات وبالوحدة والعقلانية ستجتاز إيران هذا الاختبار بنجاح".

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