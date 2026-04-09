بزشكيان: إيران لن تتخلى عن الشعب اللبناني

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إن الضربات الإسرائيلية على لبنان "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الأولي.. وسيجعل التفاوض بلا معنى".

وأكد بزشكيان أن إيران لن تتخلى عن الشعب اللبناني.



وتأتي تصريحاته بعد أن نفّذ الاحتلال الإسرائيلي أعنف غاراته على لبنان منذ اندلاع الصراع مع حزب الله الشهر الماضي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 250 شخصا أمس الأربعاء.