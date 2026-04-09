الخميس 2026-04-09 11:09 م

بزشكيان: إيران لن تتخلى عن الشعب اللبناني

الخميس، 09-04-2026 04:17 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إن الضربات الإسرائيلية على لبنان "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الأولي.. وسيجعل التفاوض بلا معنى".

وأكد بزشكيان أن إيران لن تتخلى عن الشعب اللبناني.


وتأتي تصريحاته بعد أن نفّذ الاحتلال الإسرائيلي أعنف غاراته على لبنان منذ اندلاع الصراع مع حزب الله الشهر الماضي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 250 شخصا أمس الأربعاء.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء تنفيذ أكبر عملية قصف على لبنان منذ دخول حزب الله في حرب إيران في 2 آذار 2026، لافتا إلى أنه ضرب قرابة "100 مقرّ وبنية تحتية عسكرية تابعة" للحزب.

 
 


