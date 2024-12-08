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بزشكيان: الشعب السوري يقرر مستقبل بلاده

مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان
الأحد، 08-12-2024 09:38 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، قائلا إن شعبها هو من يقرر مستقبل البلاد ونظامها السياسي.اضافة اعلان


وأعرب عن أمله أن يتمكن الشعب السوري الذي وصفه بالعظيم من تقرير مستقبله بعيدا عن "العنف والتدخلات الخارجية المدمرة"، بحسب قوله.

كما شدد على أهمية تأمين سلامة كل المواطنين والمقيمين وحماية الأماكن الدينية والدبلوماسية بسوريا، مدينا انتهاك إسرائيل للأراضي السورية.

وأفاد بأن مشاورات طهران الدبلوماسية مستمرة مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة لاستقرار الأوضاع في المنطقة.
 
gnews

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