بزشكيان: طهران تواجه أزمة خطيرة

ونقلت صحيفة "عصر إيران" اليوم الخميس عن الرئيس الإيراني قوله، إن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه". وأضاف أنه لا يمكن استبعاد نقل العاصمة كحل طارئ.
وتواجه إيران أزمة مياه في أكثر من 20 محافظة من محافظاتها الـ31. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن أحد أكبر خزانات المياه قد يجف بصورة كاملة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.
وقد انخفضت مستويات المياه لأقل من 10% في سبعة خزانات بأنحاء البلاد، كما أصبح 80% من الخزانات في أنحاء البلاد شبه فارغة.
ويقول خبراء المناخ أن العودة لإمدادات المياه الطبيعية لن يكون ممكنا خلال الشهرين المقبلين حتى يخفف هطول الأمطار في وقت لاحق من العام من الوضع.
وأشار بزشكيان إلى أن الجفاف الذي استمر لأعوام هو أحد أسباب الأزمة الحالية، ولكنه انتقد سياسة الحكومة السابقة، الذي قال إنها تجاهلت المشكلة.
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