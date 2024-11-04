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بزشكيان: لم نسعَ إلى الحرب ولا نخشاها

بزشكيان شدد على أن إيران تواجه حربا اقتصادية
بزشكيان شدد على أن إيران تواجه حربا اقتصادية
الإثنين، 04-11-2024 03:36 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين أن بلاده لا تخشى الحرب العسكرية، بينما شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن طهران لم تسع إلى الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن أراضيها.اضافة اعلان


وأضاف الرئيس الإيراني أن من وصفهم "بأعداء إيران" يعرفون أن حربا عسكرية لن تهزم بلاده، لكنهم يشنون حربا اقتصادية، مشيرا إلى سعي طهران للتغلب عليها.

وذكر بزشكیان أن إيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع، ولكي لا يستطيع الأعداء ومنهم إسرائيل قصف أي مكان في أي وقت، بحسب وصفه.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران حذرت المجتمع الدولي واللاعبين الإقليميين من نتائج أي كارثة في المنطقة.

الجزيرة
 
gnews

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