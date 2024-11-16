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بسبب اتهام جنسي .. إعادة دراسة ترشيح "رجل البنتاغون"

بيت هيغسيث
بيت هيغسيث
السبت، 16-11-2024 03:32 م
الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعيد دراسة ملف ترشيح بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع الجديد.اضافة اعلان


جاء ذلك بعدما كشف مسؤولون محليون في ولاية كاليفورنيا، أن هيغسيث خضع في عام 2017، للتحقيق في اتهام بالاعتداء الجنسي في الولاية.

من جهة أخرى أكد محامي هيغسيث أن الشرطة لم تعثر على أي دليل على ارتكابه لأي مخالفة.

سكاي نيوز
 
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