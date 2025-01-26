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بسبب مبادرة نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر .. بن غفير يهنئ ترامب

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير
الأحد، 26-01-2025 09:18 ص
الوكيل الإخباري-  وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير تهنئة صباح الأحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصراضافة اعلان


وقال بن غفير عبر حسابه على منصة "X" أن أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تشجيع الهجرة الطوعية .

وتابع بأنه وعندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا .
 
gnews

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