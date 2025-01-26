بسبب مبادرة نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر .. بن غفير يهنئ ترامب

وقال بن غفير عبر حسابه على منصة "X" أن أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تشجيع الهجرة الطوعية .
وتابع بأنه وعندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا .
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