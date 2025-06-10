بسلاح البحرية .. إسرائيل تكشف كواليس "هجمات الحُديدة"

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تليغرام:"هاجم جيش الدفاع، من خلال سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية، صباح اليوم أهدافًا تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحُديدة، وذلك ردًا على الاعتداءات العدوانية التي ينفذها نظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل".
من جهته، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، جماعة الحوثي من مواجهة حصار بحري وجوي ما لم توقف هجماتها على إسرائيل.
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي:"نُفذت الضربات ردًا على عدوان نظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات بدون طيار باتجاه الأراضي الإسرائيلية ومواطنيها".
وأشار البيان إلى أن "الضربات استهدفت وقف استخدام الميناء لأغراض عسكرية"، موضحًا أن "الجيش الإسرائيلي سبق أن قصف الميناء العام الماضي، إلا أن الحوثيين واصلوا استخدامه في أنشطة إرهابية".
وتابع البيان:"ميناء الحُديدة يُستخدم لنقل الأسلحة، وهو مثال على استغلال الحوثيين للبنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية".
وأكد الجيش أن الضربات "نُفذت بعد إصدار تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة، بهدف تقليل خطر إصابة المدنيين غير المتورطين".
ٍسكاي نيوز
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