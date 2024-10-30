 
الأربعاء 2024-10-30 01:58 م
 

بعد أكثر من شهر تحت الركام .. انتشال جثة ممرض نصرالله

جثمان وصورة الممرض محمد خليل خريس
جثمان وصورة الممرض محمد خليل خريس
الأربعاء، 30-10-2024 12:20 م

الوكيل الإخباري-  بعد مرور 32 يوماً على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله بغارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، وبالتزامن مع إعلان الحزب رسمياً أمس تعيين نعيم قاسم خلفاً لنصرالله، انتشل جثمان ممرض الأمين العام السابق محمد خليل خريس.

فقد انتشلت فرق الإسعاف من موقع الغارات الإسرائيلية على حارة حريك يوم 27 سبتمبر الماضي، جثة محمد خليل خريس ممرض نصرالله من الموقع الذي كان يعتبر المربع الأمني للحزب، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

فيما انتشرت صور على مواقع التواصل لما قيل إنه جثمان خريس الذي كان مع نصرالله يوم اغتياله.

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