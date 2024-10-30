بعد أكثر من شهر تحت الركام .. انتشال جثة ممرض نصرالله

فقد انتشلت فرق الإسعاف من موقع الغارات الإسرائيلية على حارة حريك يوم 27 سبتمبر الماضي، جثة محمد خليل خريس ممرض نصرالله من الموقع الذي كان يعتبر المربع الأمني للحزب، وفق ما أفادت وسائل إعلام.
فيما انتشرت صور على مواقع التواصل لما قيل إنه جثمان خريس الذي كان مع نصرالله يوم اغتياله.
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