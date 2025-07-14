بعد أن مولت أمريكا بناءه .. ترامب يتدخل لحل أزمة سد النهضة

وأضاف ترامب: "لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقًا لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل"، مشيرًا إلى أن السد يمثّل "مشكلة كبيرة".
وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة هي من موّلت بناء السد، قائلًا: "لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد. لكن من الجميل أن يكون هناك ماء في نهر النيل. فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة. إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر. وأخذ ذلك بعيدًا أمر لا يُصدّق".
وأكّد الرئيس الأميركي أن بلاده "تُبرم صفقات جيدة"، وأنها ستعمل على حل هذه المسألة.
سكاي نيوز
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