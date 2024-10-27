بعد إعادة فرز أصوات الناخبين.. "الحلم الجورجي" يحصل على أكثر من نصفها

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية حصول حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على 54.2% من الأصوات بالانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت، بعد فرز 95% من الأصوات.



وحصل "الحلم الجورجي" بعد فرز الأصوات في 2979 مركز اقتراع أي ما يقارب حوالي 95.7% بواقع أكثر من مليون صوت و54.2 بالمئة.

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كما أشارت بيانات لجنة الانتخابات إلى أن حزب "التحالف من أجل التغيير" حصل على حوالي 11 بالمئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على حوالي 10 بالمئة من الأصوات و"جورجيا القوية" على حوالي 8.7 بالمئة من الأصوات وحزب رئيس الوزراء الأسبق غيورغي غاخاريا "من أجل جورجيا" على حوالي 7.7 بالمئة من الأصوات.



ولم تعترف المعارضة الموالية للغرب بنتائج الانتخابات، ومن المرجح أن يتبع ذلك احتجاجات ومحاولة انقلاب.

RT