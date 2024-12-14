 
السبت 2024-12-14 04:01 م
 

بعد تأييد البرلمان لعزله .. رئيس كوريا الجنوبية: "أنا محبط.. وسأتنحى"

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
السبت، 14-12-2024 02:05 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، السبت، أنّه سيتنحّى عن منصبه بعد عزله من قبل البرلمان، معربا عن شعور بـ"إحباط شديد" وداعيا إلى إنهاء "سياسة المواجهة".

وقال يون للتلفزيون "أنا محبط للغاية.. لكن يجب أن أتنحّى"، داعيا إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة المداولة والتفكير".

وقبلها وفي بيان أصدره مكتب الرئيس، حث يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم خلال ما وصفه بالتوقف "المؤقت" لرئاسته.

وقال يون: "أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة".

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية أثناء إجراء عملية التصويت، وعبّروا عن فرحهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت.

وصوت نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم، بالموافقة على مقترح عزل الرئيس يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية، التي استمرت ساعات قليلة، ثم ألغيت، في وقت سابق الشهر الجاري.

وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتا.

ومن المقرر أن يتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه، وإلى المحكمة الدستورية.

وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من الرئاسة، أم ستعيد له صلاحياته.

وحال عزل الرئيس، يتعين إجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما.

اضافة اعلان


وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع النواب من الاجتماع.

ومع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نصّ يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزما دستوريا على الامتثال إليه.

وكان يون سوك يول مدعيا عاما في السابق وقد دخل السياسة متأخّرا وانتُخب رئيسا في العام 2022.

وبرّر انقلابه الأخير بأنّه لـ"حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة"، متهما البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كلّ مبادراته وتعطيل البلاد.

العربية

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أسهم "وول ستريت" تتباين في تداولات الأسبوع الماضي و"ناسداك" يواصل الارتفاع

محمية غابات عجلون

أخبار محلية محمية عجلون.. وجهة ريادية للسياحة البيئية والمغامرة

ت

أخبار محلية مطالبة باعتماد "المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع" مظلة وطنية للمنشآت

اللواء عبيدالله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يكرم عدد من الضباط المتقاعدين

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً (درب الأمان /4)

قوات إسرائيلية في الجولان

عربي ودولي لماذا سيطرت إسرائيل على أعلى جبل في سوريا ؟

جانب من الاجتماعات

أخبار محلية البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في الأردن

المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين

أخبار محلية توقيف المتهم بحريق دار المسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق



 




الأكثر مشاهدة