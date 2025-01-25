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بعد تعيينه وزيرا للدفاع في أميركا.. من هو بيت هيغسيث؟

بيت هيغسيث
بيت هيغسيث
السبت، 25-01-2025 07:15 ص

الوكيل الإخباري-   صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب

وجاءت المصادقة على تعيين هيغسيث وزيرًا للدفاع رغم معارضة المعسكر الديمقراطي وثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس

تم التصديق على تعيين هيغسيث بعد تعادل في الأصوات 50 مقابل 50 في مجلس الشيوخ، لكن جيه دي فانس، نائب الرئيس، تدخل لكسر التعادل في النتيجة وحسم التصويت لصالح تعيين وزير الدفاع الجديد.

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وكان اختيار هيغسيث، الميجور السابق في الجيش البالغ 44 عامًا، لتولي منصب وزير الدفاع قد أثار احتجاجات، خصوصًا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم، فضلًا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه، مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية .

من هو بيت هيغسيث؟
تخرّج من جامعة برينستون وحصل على درجة الدراسات العليا من جامعة هارفارد

خدم كمحارب في الجيش، وقام بجولات في خليج غوانتانامو والعراق وأفغانستان

حصل على نجمتين برونزيتين وشارة المشاة القتالية

عمل كمذيع برامج في قناة "فوكس نيوز" لمدة 8 سنوات، وكان مذيعًا مشاركًا في برنامج "فوكس والأصدقاء"

نشأت صداقة بين ترامب وهيغسيث خلال ظهور الرئيس المتكرر كضيف في البرنامج

ألّف كتاب "الحرب على المحاربين"، وظل الكتاب 9 أسابيع في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، بما في ذلك أسبوعان في المركز الأول


قاد سابقًا العديد من المنظمات غير الربحية

ترشح لفترة وجيزة لتمثيل مينيسوتا في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2012

 

سكاي نيوز عربية

 
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