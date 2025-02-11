بعد تهديدات ماسك.. وزارة التعليم الأمريكية تنهي عقودا بمبلغ ضخم

كما أوقفت الوزارة التربية 29 منحة تم تنفيذها كجزء من سياسة التنوع والمساواة والشمول بمبلغ 101 مليون دولار.
وكتبت "DOGE" على صفحتها في "X": "أنهت وزارة التعليم 89 عقدا بقيمة 881 مليون دولار". كما أشارت إلى أن الحكومة الأمريكية دفعت لأحد المقاولين 1.5 مليون دولار "للإشراف على العمليات البريدية والكتابية في مركز البريد".
وبحسب مصادر صحيفة بوليتيكو، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت أيضا نحو 170 عقدا لمعهد العلوم التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم.
في 5 فبراير، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "DOGE" بدأت عمليات التفتيش في وزارة التعليم الأمريكية. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إدارة ترامب تبحث إمكانية إصدار مرسوم يخول لها إلغاء هذه الوزارة بشكل كامل. وبينما تتواصل النقاشات حول مستقبل وزارة التربية والتعليم، تم إرسال العشرات من موظفي الوزارة إلى إجازة إدارية.
وبعد تنصيب ترامب مباشرة، بدأ مكتب DOGE عملية مراجعة شاملة للنفقات من الميزانية الأمريكية، حيث يهدف ماسك إلى خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي بمقدار 2 تريليون دولار.
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