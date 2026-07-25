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بعد حادثة إطلاق النار.. ترامب يشارك في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
دونالد ترامب
 
السبت، 25-07-2026 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرّته إلى المغادرة، شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي أُعيد تنظيمه مساء الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وخلال كلمة ألقاها في العشاء الذي أُقيم في فندق والدورف أستوريا بواشنطن، شنّ ترامب هجوما على ما وصفها بـ"وسائل الإعلام الكاذبة"، فيما تحدّث ممازحاً عن إمكان تولّيه ولاية رئاسية ثالثة، وقال إن "هذا المكان يضمّ على الأرجح أكبر مجموعة من المصابين بمتلازمة الهوس بترامب".

 
 


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