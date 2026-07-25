بعد حادثة إطلاق النار.. ترامب يشارك في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض

وخلال كلمة ألقاها في العشاء الذي أُقيم في فندق والدورف أستوريا بواشنطن، شنّ ترامب هجوما على ما وصفها بـ"وسائل الإعلام الكاذبة"، فيما تحدّث ممازحاً عن إمكان تولّيه ولاية رئاسية ثالثة، وقال إن "هذا المكان يضمّ على الأرجح أكبر مجموعة من المصابين بمتلازمة الهوس بترامب".
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