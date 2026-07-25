بعد حادثة إطلاق النار.. ترامب يشارك في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرّته إلى المغادرة، شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي أُعيد تنظيمه مساء الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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