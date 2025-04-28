بعد حرقه .. مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد في القرداحة - فيديو وصور

وتُظهر اللقطات وجود أضرار واضحة في ضريح الأسد، مع مؤشرات على فتح القبر، وسط غموض يكتنف هوية الفاعلين ودوافعهم.
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية عن الحكومة السورية، بينما أثارت الحادثة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل.
وكان القبر قد تعرض إبان سقوط النظام السوري لحرق كامل محيطه ، على يد الثوار الذين تعرضت عائلاتهم للكثير من الظلم على يد عائلة الأسد .
فيديو (مجهولون) ينبشون قبر المجرم الهالك حافظ الأسد في مدينة #القرداحة— Ali Al Barghouth (@AliAlBarghout) April 27, 2025
فيديو صور في 18 نيسان 2025، يظهر نبش قبر حافظ الأسد في مدينة #القرداحة من قبل مجهولين.
عملية النبش غير معلومة التاريخ، لكن من الواضح أن رفات الأسد فقدت أيضًا... pic.twitter.com/Bk5mIMQccs
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