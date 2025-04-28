الإثنين 2025-04-28 11:33 ص
 

بعد حرقه .. مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد في القرداحة - فيديو وصور

الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد
الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد
 
الإثنين، 28-04-2025 09:23 ص
الوكيل الإخباري-  أظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، قيام مجهولين بنبش قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، معقل عائلة الأسد.اضافة اعلان


وتُظهر اللقطات وجود أضرار واضحة في ضريح الأسد، مع مؤشرات على فتح القبر، وسط غموض يكتنف هوية الفاعلين ودوافعهم.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية عن الحكومة السورية، بينما أثارت الحادثة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل.

وكان القبر قد تعرض إبان سقوط النظام السوري لحرق كامل محيطه ، على يد الثوار الذين تعرضت عائلاتهم للكثير من الظلم على يد عائلة الأسد .




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