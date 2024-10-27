بعد سقوط صاروخ من لبنان .. إصابة خطيرة بالجليل الغربي

وقالت الإذاعة في وقت سابق إن الجليل استهدف برشقة صاروخية مكثفة من لبنان، مما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع.
وكالات
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