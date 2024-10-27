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بعد سقوط صاروخ من لبنان .. إصابة خطيرة بالجليل الغربي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 02:23 م
الوكيل الإخباري-  أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تسجيل إصابة خطيرة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على منزل ببلدة طمرة بالجليل الغربي.اضافة اعلان


وقالت الإذاعة في وقت سابق إن الجليل استهدف برشقة صاروخية مكثفة من لبنان، مما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع.

وكالات
 
gnews

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