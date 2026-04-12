بعد فشل المفاوضات .. العالم يترقب قرار ترامب النهائي

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البيت الأبيض أن مهمة الإعلان عن الخطوة التالية للإدارة الأمريكية بشأن مسار المفاوضات مع إيران، متروكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وجاءت هذه التصريحات عقب عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني خلال المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد على مدار اليومين الماضيين، وسط استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية.



وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي متصاعد، يضع مسار التفاوض أمام اختبار حقيقي، وسط ضغوط دولية لتفادي مزيد من التصعيد.







