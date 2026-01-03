بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة

وكان ترامب قد أعلن اليوم السبت عن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة داخل فنزويلا .
-
أخبار متعلقة
-
الصدر: اعتقال مادورو رسالة للمناوئين والمعارضين للسياسة اللأمريكية
-
إسرائيل تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا
-
رئيس الأركان الأميركي: 150 طائرة شاركت في عملية اعتقال مادورو
-
ستارمر: بريطانيا لم تشارك في الضربات الأميركية على فنزويلا
-
لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن
-
ترامب: الولايات المتحدة ستسيطر على فنزويلا حتى إجراء عملية انتقالية
-
ترامب ينشر صورة للرئيس مادورو وهو معتقل
-
اختراق إيراني يعيد فتح حرب الـ12 يوماً بتسريبات لوزيرة إسرائيلية