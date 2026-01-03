بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة

السبت 2026-01-03 10:42 م

السبت، 03-01-2026 08:43 م
الوكيل الإخباري- وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا واضحا إلى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مؤكدا أن الأخير يمتلك مصانع لإنتاج الكوكايين في بلاده، داعيا إياه إلى ضرورة توخي الحذر.اضافة اعلان


وكان ترامب قد أعلن اليوم السبت عن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة داخل فنزويلا .
 
 


gnews

