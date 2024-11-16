بعد وقوع زلزال.. انهيار سقف داخل منجم في شرق روسيا

الوكيل الإخباري - انهارت كتلة صخرية من السقف في أحد مناجم مقاطعة كيميروفو بسيبيريا الروسية صباح اليوم السبت، وذلك بعد تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجة في المنطقة، حسبما أفاد مكتب المدعي العام بالمقاطعة.



وقال مكتب المدعي العام في بيان له إنه يجري تحريا في حادث انهيار داخل منجم "تاشتاغولسكايا" حيث انهارت كتلة صخرية من سقف المنجم بعد وقوع زلزال بقوة 5.4 في المنطقة.

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من جانبها، ذكر فرع لجنة التحقيق الروسية في كيميروفو أن الانهيار وقع في منجم تاشتاغولسكايا وقع أثناء استخراج الخام، وقد يكون هناك شخص واحد محاصر تحت الأنقاض.



من جانبها، أوضحت إدارة المنجم أنه كان هناك 183 عاملا تحت الأرض لحظة انهيار سقف المنجم وخرج 182 منهم على السطح، ويجري البحث عن عامل واحد.



وأوقف المنجم عمله لحين انتهاء عملية البحث والإنقاذ.



وفتحت السلطات قضية جنائية بموجب مادة "انتهاك متطلبات السلامة الصناعية لمرافق الإنتاج الخطرة"، فيما تجري تحقيقات لكشف ملابسات الحادث.