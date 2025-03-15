بعد 20 عاما من الحظر.. إندونيسيا تسعى إلى إعادة عمالتها إلى السعودية

الوكيل الإخباري- من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.

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