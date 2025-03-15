 
السبت 2025-03-15 11:32 م
 




            

        








    

        

        

            بعد 20 عاما من الحظر.. إندونيسيا تسعى إلى إعادة عمالتها إلى السعودية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                علما السعودية وإندونيسيا
            
                

                    علما السعودية وإندونيسيا 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        10:29 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
اضافة اعلان
 
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.

وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ" يوم السبت: "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".

وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.

وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            بعد 20 عاما من الحظر.. إندونيسيا تسعى إلى إعادة عمالتها إلى السعودية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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