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بـ99 دولارا.. ترامب يطرح للبيع رؤيته لإنقاذ أمريكا

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أرشيفية
الإثنين، 25-11-2024 08:47 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدء مبيعات كتابه الجديد "أنقذوا أمريكا" الذي يصف فيه ولايته الأولى، ورؤيته للولاية الثانية.

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "حان الوقت الآن لإنقاذ أمريكا! كتاب واحد فقط يجسد السحر الذي حظينا به والذي سنحظى به قريبا مرة أخرى. احصل على أحدث كتبي "أنقذوا أمريكا!"

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يبلغ سعر الكتاب 99 دولارا، وسعر الكتاب الموقع من قبل ترامب 499 دولارا.


ووفقا لوصف الكتاب فإنه يعكس "نظرة غير مسبوقة" حول السنوات الأربع الأولى لرئاسة ترامب ورؤيته لولايته المقبلة، وهو مليء بـ"اللحظات الرمزية" في ولاية ترامب الأولى.


وجاء في وصف الكتاب الجديد: "من القمم التاريخية مع قادة العالم إلى المشاهد الصريحة من البيت الأبيض، تم اختيار كل صورة من قبل الرئيس ترامب إلى جانب كلماته التي تقدم لمحة عما سيحدد ملامح السنوات الأربع المقبلة رئيسا". 

 

RT

 
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