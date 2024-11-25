بـ99 دولارا.. ترامب يطرح للبيع رؤيته لإنقاذ أمريكا

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "حان الوقت الآن لإنقاذ أمريكا! كتاب واحد فقط يجسد السحر الذي حظينا به والذي سنحظى به قريبا مرة أخرى. احصل على أحدث كتبي "أنقذوا أمريكا!"
ووفقا لوصف الكتاب فإنه يعكس "نظرة غير مسبوقة" حول السنوات الأربع الأولى لرئاسة ترامب ورؤيته لولايته المقبلة، وهو مليء بـ"اللحظات الرمزية" في ولاية ترامب الأولى.
وجاء في وصف الكتاب الجديد: "من القمم التاريخية مع قادة العالم إلى المشاهد الصريحة من البيت الأبيض، تم اختيار كل صورة من قبل الرئيس ترامب إلى جانب كلماته التي تقدم لمحة عما سيحدد ملامح السنوات الأربع المقبلة رئيسا".
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