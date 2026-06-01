بقائي: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال بقائي إنه خلال ثمانين عاما، شنت حرب دائمة على دول المنطقة بدعم أمريكي.

وشدد على أن استمرار قرصنة البحر والاعتداء على الملاحة البحرية الإيرانية يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني يتابع التطورات بدقة، وأن طهران ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن سيادتها.

وفي شأن المفاوضات الجارية، أوضح المتحدث أن المفاوضات تجري في أجواء من الشك العميق، وأن الطرفين لا يزالان في طور تبادل الرسائل.


وأكد بقائي أن المفاوضة ليست نتاج ثقة بين الأطراف المتفاوضة، مشيرا إلى أن الطرف الآخر يغير مواقفه باستمرار، مما يطيل أمد عملية التفاوض.

 
 


