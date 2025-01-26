 
الأحد 2025-01-26 08:52 ص
 

بلد عربي.. ترامب يكشف عن وجهته الأولى بعد عودته للرئاسة

ترامب
ترامب
الأحد، 26-01-2025 06:24 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن زيارته الخارجية الأولى بعد عودته إلى البيت الأبيض قد تكون للسعودية.اضافة اعلان


وأوضح ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" في رحلة له من لاس فيغاس إلى ميامي، أن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون السعودية" على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين بزيارة بريطانيا أولا.

وخلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الخميس، كان ترامب قد قال إنه سيطلب من السعودية زيادة الحزمة المخصصة للاستثمارات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة إلى تريليون دولار.

سكاي نيوز عربية
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة

أرشيفية

منوعات فرق الطوارئ في ولاية يوتا الأمريكية تكافح حريقا هائلا في مجمع سكني - فيديو

تعبيرية

أخبار محلية وفاة وإصابة متوسطة بحوادث دهس على الصحراوي وعلى جسر مادبا

ل

عربي ودولي ترامب: سنحصل على غرينلاند وكندا ليست مستقلة

أرشيفية

فلسطين مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين عند مدخل تقوع

خلال التشييع

نعـي فـاضل الأمن ينعى الوكيل المراشدة.. ويشيعه إلى مثواه الأخير

تجارب صاروخية في كوريا الشمالية

عربي ودولي كوريا الشمالية تهدد واشنطن

عيار الذهب 21 يصل الى 56.1 دينارا

اقتصاد محلي الأردن.. استقرار أسعار الذهب عند مستويات قياسية



 




الأكثر مشاهدة