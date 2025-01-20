بلغاريا: سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

الوكيل الإخباري-
أعلن وزير الدفاع البلغاري أتاناس زابريانوف أن بلاده ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
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وقال زابريانوف في تصريح لقناة "بي تي في" البلغارية، يوم الأحد: "سنواصل دعم أوكرانيا، كما كنا نفعل في وقت سابق. وأعمالنا هذه مبنية على قرارات البرلمان المتخذة في 2022 و2023".
وتابع: "يمكنني أن أؤكد أن كافة المساعدات العسكرية التقنية وكافة حزم المساعدات التي أرسلناها إلى أوكرانيا بموجب قرار البرلمان هي الذخائر والمعدات والأجهزة التي لا يحتاج إليها جيشنا، وانتهت فترة صلاحية معظمها، وكثيرة منها كانت معطلة".