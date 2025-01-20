بلغاريا: سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع البلغاري أتاناس زابريانوف أن بلاده ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

اضافة اعلان

وقال زابريانوف في تصريح لقناة "بي تي في" البلغارية، يوم الأحد: "سنواصل دعم أوكرانيا، كما كنا نفعل في وقت سابق. وأعمالنا هذه مبنية على قرارات البرلمان المتخذة في 2022 و2023".