بلومبيرغ: سفن تغيّر مواقعها مع استعداد طهران لبيع نفطها

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة بلومبيرغ إن عددا من السفن المرتبطة بإيران غيرت مواقعها مع استعداد طهران لتوقيع الاتفاقية التي قد تسمح لها ببدء بيع نفطها. اضافة اعلان





وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات تتبع السفن فإن 4 سفن شغلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها ويبدو أنها كانت تبحر خارج مضيق هرمز أو خليج عُمان يوم الثلاثاء.



ونقلت عن بيانات تتبع السفن، رصد سفينتين لنقل البضائع السائبة وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة حاويات تبحر شرقا داخل الخليج خلال يوم أمس.



وقال سماسرة الشحن لبلومبيرغ إن عدد ناقلات النفط العملاقة الفارغة الراسية في خليج عُمان قبالة مضيق هرمز ارتفع إلى نحو 60 ناقلة هذا الأسبوع بعد أن كان نحو 36 ناقلة في وقت سابق من هذا الشهر.





