بلينكن: الكرة في ملعب حماس للتوصل إلى هدنة في غزة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الأمر يتوقف على حماس لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الاقتراح النهائي على الطاولة في المحادثات غير المباشرة الجارية في قطر.

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