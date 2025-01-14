بلينكن: الكرة في ملعب حماس للتوصل إلى هدنة في غزة

وقال بلينكن في واشنطن، خلال خطاب في مركز أبحاث المجلس الأطلسي إن "الكرة الآن في ملعب حماس. إذا قبلت حماس، فإن الاتفاق جاهز للإبرام والتنفيذ".
-
أخبار متعلقة
-
الاعلام العبري يكشف كيف تعامل مبعوث ترامب مع نتنياهو
-
لافروف : روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط
-
مدعي عام الجنائية الدولية يدعو القضاة لرفض الاستئناف الإسرائيلي
-
مادة وردية تغطي لوس أنجلوس .. وتحذيرات من "خطرها"
-
"الناتو" يبدأ دورياته في بحر البلطيق
-
الإمارات تطلق أول منشأة لتوفير الطاقة المتجددة دون انقطاع
-
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يصل دمشق
-
لافروف: حكومة الأسد لم تبد أي استعداد لتقاسم السلطة مع المعارضة