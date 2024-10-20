بلينكن في إسرائيل الثلاثاء المقبل

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن زيارة بلينكن الأسبوع المقبل تأتي ضمن جولة له في الشرق الأوسط.
ويُتوقع أن يناقش خلالها محاولات استئناف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والترويج لخطة لليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، والرد الإسرائيلي على إيران.
تأتي الزيارة في ظل تعقيدات متصاعدة تلت مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار واستهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسيرة في قيسارية، وما قد يتسبب به ذلك من تداعيات في المنطقة، لا سيما بعد تحميل نتنياهو إيران المسؤولية.
سكاي نيوز
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