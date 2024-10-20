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بلينكن في إسرائيل الثلاثاء المقبل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.. أرشيفية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.. أرشيفية
الأحد، 20-10-2024 09:01 ص
الوكيل الإخباري- من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى إسرائيل الثلاثاء المقبل.اضافة اعلان


ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن زيارة بلينكن الأسبوع المقبل تأتي ضمن جولة له في الشرق الأوسط.

ويُتوقع أن يناقش خلالها محاولات استئناف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والترويج لخطة لليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، والرد الإسرائيلي على إيران.

تأتي الزيارة في ظل تعقيدات متصاعدة تلت مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار واستهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسيرة في قيسارية، وما قد يتسبب به ذلك من تداعيات في المنطقة، لا سيما بعد تحميل نتنياهو إيران المسؤولية. 

سكاي نيوز
 
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