بلينكن يبدأ جولة في الشرق الأوسط حتى الجمعة

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في "أهمية إنها
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