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بلينكن يبدأ جولة في الشرق الأوسط حتى الجمعة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الإثنين، 21-10-2024 03:10 م

الوكيل الإخباري-   يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، إلى إسرائيل ودول عربية في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق النار في غزة، عقب اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار بنيران إسرائيلية.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في "أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

 

سكاي نيوز عربية

 
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