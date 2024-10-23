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بلينكن يصل الرياض لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 23-10-2024 01:33 م
الوكيل الإخباري-   التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض.اضافة اعلان


وكان بلينكن وصل اليوم، إلى العاصمة الرياض، في إطار جولة شرق أوسطية.

وبحسب مصادر، يسعى بلينكن خلال جولته إلى بحث وقف إطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد بالمنطقة.

وكالات
 
gnews

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