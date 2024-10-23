بلينكن يصل الرياض لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وكان بلينكن وصل اليوم، إلى العاصمة الرياض، في إطار جولة شرق أوسطية.
وبحسب مصادر، يسعى بلينكن خلال جولته إلى بحث وقف إطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد بالمنطقة.
وكالات
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