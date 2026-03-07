بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإماراتي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن بلاده في وقت حرب لكنها على ما يرام.

اضافة اعلان



وأضاف أن الإمارات "جلدها غليظ ولحمها مر" وليست فريسة سهلة، وذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة عند زيارة المصابين في الهجمات الإيرانية وبثتها قناة أبوظبي التلفزيونية السبت.