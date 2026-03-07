السبت 2026-03-07 07:56 م

بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
السبت، 07-03-2026 07:30 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الإماراتي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن بلاده في وقت حرب لكنها على ما يرام.

وأضاف أن الإمارات "جلدها غليظ ولحمها مر" وليست فريسة سهلة، وذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة عند زيارة المصابين في الهجمات الإيرانية وبثتها قناة أبوظبي التلفزيونية السبت.


وذكر أن المسؤولين سيواصلون أداء واجباتهم تجاه بلادهم وشعبهم والمقيمين في الإمارات الذين يمثلون أفرادا من عائلة الإمارات.
وأكد أن الإمارات ستحمي جميع من على أرضها.

 
 


