بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها

وأضاف أن الإمارات "جلدها غليظ ولحمها مر" وليست فريسة سهلة، وذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة عند زيارة المصابين في الهجمات الإيرانية وبثتها قناة أبوظبي التلفزيونية السبت.
وذكر أن المسؤولين سيواصلون أداء واجباتهم تجاه بلادهم وشعبهم والمقيمين في الإمارات الذين يمثلون أفرادا من عائلة الإمارات.
وأكد أن الإمارات ستحمي جميع من على أرضها.
