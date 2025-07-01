بن غفير: أقول لنتنياهو حان الوقت للحسم في غزة

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الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن الأوامر النهائية لحسم المعركة مع حماس في غزة لم تصدر بعد، وأقول لنتنياهو حان الوقت للحسم والتوقف عن التلكؤ. اضافة اعلان

