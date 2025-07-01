الثلاثاء 2025-07-01 12:34 ص
 

بن غفير: أقول لنتنياهو حان الوقت للحسم في غزة

بن غفير
بن غفير
 
الثلاثاء، 01-07-2025 12:18 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن الأوامر النهائية لحسم المعركة مع حماس في غزة لم تصدر بعد، وأقول لنتنياهو حان الوقت للحسم والتوقف عن التلكؤ. اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات

بن غفير

عربي ودولي بن غفير: أقول لنتنياهو حان الوقت للحسم في غزة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز

أعلام دول مجموعة السبع

عربي ودولي مجموعة السبع تدعو لاستئناف المحادثات للتوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي

ارشيفية

عربي ودولي واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني

عربي ودولي سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة

غزة

فلسطين 6 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة