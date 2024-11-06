بن غفير وسموتريتش يحتفلان بفوز ترامب

وكتب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على حسابه على منصة "إكس": "نعمممم"، وأرفق المنشور بعلمي إسرائيل والولايات المتحدة.
كما علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمنشور وكتب: "بارك الله في إسرائيل، بارك الله في أمريكا"، مرفقا أعلام البلدين.
وفي وقت سابق أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن ترامب فاز بالانتخابات بعد حصوله على 277 صوتا في المجمع الانتخابي.
وخرج ترامب أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا، وأعلن فوزه في الانتخابات، قائلا: "أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي كرئيس الـ47 للولايات المتحدة، سأحارب من أجلكم ومن أجل عائلاتكم، سوف أكافح معكم وأساعدكم وأساعد أطفالكم لأنكم بحاجة إلى ذلك".
وأضاف: "سيكون هذا العصر الذهبي بالنسبة للولايات المتحدة، هذا نصر ساحق لأمريكا وسيجعلها عظيمة من جديد".
Yesssss 💪🏻🇮🇱🇺🇸 https://t.co/kPqkYI3PDP— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 6, 2024
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