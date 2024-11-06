 
الأربعاء 2024-11-06 11:28 ص
 

بن غفير وسموتريتش يحتفلان بفوز ترامب

بن غفير وسموتريتش
بن غفير وسموتريتش
الأربعاء، 06-11-2024 11:21 ص
الوكيل الإخباري- احتفل وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف، بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأولية والتي أظهرت فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.اضافة اعلان


وكتب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على حسابه على منصة "إكس": "نعمممم"، وأرفق المنشور بعلمي إسرائيل والولايات المتحدة.

كما علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمنشور وكتب: "بارك الله في إسرائيل، بارك الله في أمريكا"، مرفقا أعلام البلدين.

وفي وقت سابق أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن ترامب فاز بالانتخابات بعد حصوله على 277 صوتا في المجمع الانتخابي.

وخرج ترامب أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا، وأعلن فوزه في الانتخابات، قائلا: "أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي كرئيس الـ47 للولايات المتحدة، سأحارب من أجلكم ومن أجل عائلاتكم، سوف أكافح معكم وأساعدكم وأساعد أطفالكم لأنكم بحاجة إلى ذلك".

وأضاف: "سيكون هذا العصر الذهبي بالنسبة للولايات المتحدة، هذا نصر ساحق لأمريكا وسيجعلها عظيمة من جديد".
 
gnews

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